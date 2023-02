A la Une . L'Assemblée nationale vote en faveur d'une commission d'enquête sur la vie chère dans les Outre-Mer

Les députées de La Réunion et des autres départements d'Outre-Mer se sont mobilisés pour demander la mise en place d'une commission d'enquête sur la vie chère dans les territoires ultra-marins. La création de celle-ci a été adoptée lors de la niche parlementaire du Parti socialiste à l'Assemblée. Jean-Hugues Ratenon s'en félicite et se satisfait de l'adoption de son amendement qui élargit le périmètre de l'enquête à la recherche des solutions pour remédier au problème. Voici son communiqué : Par NP - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 15:13

Ce matin, lors de la niche parlementaire du PS à l’assemblée nationale, je suis intervenu lors de la discussion générale sur le texte d’une Proposition de Projet de Résolution tendant à la création d’une commission d’enquête chargée d’étudier et d’évaluer l’ensemble des mécanismes qui concourent au coût de la vie dans les départements et régions d’Outre-mer.



J’ai pu dénoncer, une fois encore, les écarts de prix entre la Réunion et l’hexagone ; les inégalités salariales ; les prix scandaleux pratiqués dans nos différents territoires.



Mon amendement qui élargit le périmètre de la commission d’enquête aux solutions possibles afin de remédier à la vie chère, après avoir été validé en commission des affaires économiques, a été adopté solennellement dans l’hémicycle.



Cette commission d’enquête permettra d’établir la vérité, rien que la vérité sur la vie chère en Outre-Mer et de proposer des solutions pour améliorer le pouvoir d’achat et les conditions de vie des Ultramarins.



La création de cette commission d’enquête a été adoptée à l’unanimité.