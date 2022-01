Communiqué L’Assemblée nationale reconnaît le génocide des Ouïghours par la République populaire de Chine

Philippe Naillet réagit à l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de résolution pour la “reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l’humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l’égard des Ouïghours”. Par N.P - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 18:18

Communiqué :



Ce matin, l'Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité la proposition de résolution pour la “reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l’humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l’égard des Ouïghours”. Cette proposition était l'œuvre du groupe des députés socialistes et apparentés auquel j'appartiens.



En effet, nous n’avons pas le droit de dire que nous ne connaissons pas le martyr de la minorité Ouïghours : 2 à 3 millions de femmes, d’hommes et d'enfants incarcérés, 900 000 enfants séparés de leurs parents, des milliers de morts, 16 000 mosquées détruites, des prélèvements forcés d’organes, la fin de l’éducation en langue Ouïghour avec le risque de disparition d'une culture.



Ces violences sont des crimes contre l’Humanité et nous rappellent des heures sombres de notre propre histoire. C’est pour cela, que ce matin dans l’hémicycle, j’ai voté en faveur de cette résolution dont j'étais signataire.



Philippe Naillet