L'Assemblée nationale augmente le plafond de la dotation des députés

L’enveloppe allouée aux frais courants des députés a augmenté le 1er février. Décidée mi-janvier, l’augmentation de 15% du plafond annuel de la dotation des députés n’a pas été accueillie de la même manière par tous les parlementaires.



Ces derniers n’en sont pas à l’origine puisque la décision a été prise en réunion du bureau de la questure de l'Assemblée nationale.



Par la force des choses, elle rejaillit sur les parlementaires et certains ont bien conscience du moment particulièrement mal choisi pour le faire, en pleine crise sanitaire. C’est le cas de Laurianne Rossi, députée de la majorité et questeuse qui a dénoncé dans Le Monde "un timing inapproprié".



Toutefois, rien n’oblige un député à consommer l’intégralité de l’enveloppe. Le président de l’Assemblée, Richard Ferrand, rappelle que les sommes non utilisées revenaient quoi qu’il arrive dans les caisses de l’Assemblée.



La dotation matérielle des députés permet de financer les frais induits par la fonction comme les frais téléphoniques, d'Internet, des trajets en taxi - que ce soit pour les députés ou leurs collaborateurs - ainsi que pour leur matériel informatique.