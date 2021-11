L’Armistice du 11 novembre 1918 commémorée à La Saline

À l’occasion de cette commémoration, Jude BARET, président de la section saint-pauloise des anciens combattants et victimes de guerre, le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, la Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE et la Députée Karine LEBON, ont pris tour à tour la parole. Dans leur discours, ils ont salué, avec émotion, le courage et le dévouement des troupes de militaires qui sont allées défendre la nation française lors de la Grande Guerre.



Comme l’a souligné le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, cette date symbolique nous renvoie aussi à des commémorations intimement liées à l’esprit de solidarité contre l’inhumanité et ceci à La Réunion même. La Révolte des Esclaves à Saint-Leu, du 5 au 11 novembre 1811 et la fin de l’Engagisme le 11 novembre 1882 en sont les exemples les plus marquants.



Les élus du Conseil Municipal, les enfants du CCEJ (Conseil Communal des Enfants et des Jeunes), et les élèves du collège Célimène Gaudieux ont également participé à la cérémonie qui s’est conclue par le dépôt de gerbes au monument aux morts et la Marseillaise, résonnant au milieu du public ce jour de devoir de mémoire.