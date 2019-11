L’Armistice du 11 Novembre 1918 célébré à La Saline

100 ans après la fin de la Première Guerre Mondiale, un conflit qui aura impliqué pas moins de 72 pays et fait près de 19 millions de victimes, les habitants de La Saline ont tenu à rendre un vibrant hommage aux personnes disparues et particulièrement aux Réunionnais qui ne reverront pas leur terre natale.Ce 11 novembre 2019 fait aussi écho au trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin, célébré le 09 novembre dernier. « Derrière l’Histoire, nous nous devons de préserver le devoir de mémoire afin de transmettre aux générations futures les valeurs patriotiques qui fondent le peuple », a insisté le sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier. Le représentant de l’État a également salué la présence des jeunes habitants de La Saline qui ont participé au cortège depuis la mairie annexe, jusqu’au Square Célimène Gaudieux où s’est déroulée la cérémonie de dépôt de gerbes.Officiels, anciens combattants, membres des associations culturelles et sportives, enfants, tout le monde a su préserver la mémoire collective lors de cette célébration de l’Armistice du 11 novembre à la Saline.