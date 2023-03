Communiqué L’Armeflhor conserve son statut d’Institut Technique Agricole pour 5 ans

L’Association réunionnaise pour la modernisation de l’économie fruitière, légumière et horticole (Armeflhor) a obtenu pour la seconde fois sa qualification d’Institut Technique Agricole (ITA) pour la période 2023-2027, confirmant ainsi l’intérêt et l’utilité des travaux menés par l’association pour le développement et la pérennisation des filières agricoles à La Réunion. Par Zinfos 974 - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 06:54

L’Association réunionnaise pour la modernisation de l’économie fruitière, légumière et horticole (Armeflhor) a présenté face à un jury d’experts le bilan de ces 5 dernières années de travaux et sa projection à l’horizon 2030. La qualité du dossier de candidature a été saluée et l’Armeflhor a décroché pour la seconde fois sa qualification d’Institut Technique Agricole (ITA) pour la période 2023-2027. Par l’attribution de cette qualification (arrêté du 22 décembre 2022), le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire confirme l’intérêt et l’utilité des travaux menés par l’Armeflhor pour le développement et la pérennisation des filières agricoles à La Réunion.

Aux côtés des 18 autres Instituts Techniques Agricoles français qualifiés, coordonnés au niveau national par l’ACTA, et des 15 Instituts Techniques Agro-industriels fédérés par l’ACTIA, l’Armeflhor va donc poursuivre sa mission de recherche appliquée agricole au service des producteurs face aux défis du changement climatique, de la transition agroécologique et des attentes des consommateurs.

La qualification en tant qu’Institut Technique Agricole confirme une aptitude à apporter des solutions concrètes aux problématiques rencontrées dans le domaine de l’agriculture tout en respectant les objectifs du PNDAR (Programme national pour le développement agricole et rural). Cette qualification constitue une réelle reconnaissance du travail accompli par l’Armeflhor, association créée il y a 30 ans par un collectif d’agriculteurs réunionnais.