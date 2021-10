A la Une . L’Arche de Noé lance une cagnotte pour sauver des chatons

Droit de cité, qui gère le refuge l’Arche de Noé a « reçu » 13 chatons cette semaine. Bien que désireuse de les sauver, l’association appelle à l’aide pour pouvoir nourrir ces boules de poils, qui sont à la recherche de personnes prêtes à les adopter. Par GD - Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 à 13:53





Une charge supplémentaire pour l’association qui peine déjà à subvenir aux besoins de ses résidents. Pour cette raison, Droit de cité lance une cagnotte pour pouvoir financer le sauvetage de ces chatons.



Le message de Droit de cité :



Des chatons , des chatons, et encore des chatons, des chatons plein les bras généralement abandonnés dans un carton devant le refuge. Alors à l’ARCHE DE NOÉ on bricole.



Voici la dernière création de Ronan, agent de chenil : le biberon en self-service pour la nuit. Et ça marche, les petits n’ont pas mis du temps à comprendre. Il ne nous reste qu’à déposer un brevet pour récolter des royalties afin de remplir les caisses de l’ARCHE DE NOÉ.



En attendant, c’est avec notre GAMELLE SOLIDAIRE D’OCTOBRE que nous allons nourrir nos pensionnaires chatons et chiots, chat(te)s, chien(ne)s.



Une gamelle à laquelle nous vous proposons aujourd’hui de contribuer afin que nous puissions continuer de les sauver et leur éviter le chemin de vie le plus court, celui qui conduit à l’euthanasie.



150 € en moyenne par jour, c’est le budget nourriture de nos pensionnaires. Pour y contribuer, nous vous proposons de cliquer sur le lien ci-dessous afin d’alimenter la Gamelle solidaire que nous vous présentons chaque mois.



https://www.leetchi.com/c/des-chatons-plein-les-bras-cliquez-pour-les-aider





