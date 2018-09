L'archange casqué de cuir, s'est envolé

Une dernière fois au-dessus des prés,

Un jour d'automne, près de Vouziers.

Il connaissait le bleu des cieux.

Il a côtoyé les anges, les Dieux.

Ses ailes, comme d'immenses bras,

Ont enserré le Monde d'en bas.

Chevalier au panache de nuage,

Il fut aussi l'éclair et l'orage.

A travers les pales de son hélice,

Il perdit son angélisme.

L'ennemi affrontait alors, le démon,

Le nouvel aigle de la Nation.

Dans son avion de toile et de bois,

Il mettait l'adversaire en émoi.

Son ombre de géant planait sur les champs.

Des tranchées sanglantes, montaient des chants,

Saluant chacune de ses victoires,

Ajoutant un rayon au soleil de sa gloire.

Là haut, tout là haut,

Le demi-Dieu, le héros,

Saluait, en dernier hommage,

Son adversaire, d'un souple virage.

Il a inspiré une "Grande illusion"

Au sortir d'une forteresse-prison.

Il était le fils d'une lointaine île,

Un jeune homme sportif, agile.

Son nom évoque, aujourd'hui, têtu,

Un terrain de terre battue,

Alors qu'il fût, du ciel, un pionnier

Chevauchant un arc en ciel destrier.

Il était ce séducteur à l'oeil de velours

Qui perçait les nuages noirs et lourds.

Il était... Roland GARROS,

Un Prince sans carrosse,

Fils de l'île de la Réunion,

Digne de poser, enfin, son avion,

Sous le dôme sacré du Panthéon.