Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION L’Appel de Fort-de-France Les présidents de la Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Martin, de Mayotte et de la Martinique demandent un changement profond de la politique outre-mer de l’Etat.





Face aux situations « de mal-développement structurel à l’origine d’inégalités de plus en plus criantes qui minent le pacte social », les président.e.s ont rappelé l’urgence d’ouvrir une nouvelle étape historique pour nos territoires d’outre-mer.



Cette déclaration de Fort-de-France est un appel à une prise de conscience politique au plus haut niveau de l’Etat, en concertation avec nos populations et les forces vives, pour agir sans délai autour de trois axes forts :



Refonder la relation entre nos territoires et la République par la définition d’un nouveau cadre permettant la mise en oeuvre de politiques publiques conformes aux réalités de chacune de nos régions

Conjuguer la pleine égalité des droits avec la reconnaissance de nos spécificités, notamment par une réelle domiciliation des leviers de décision au plus près de nos territoires

Instaurer une nouvelle politique économique fondée sur nos atouts notamment géostratégiques et écologiques



Conscient.e.s de la nécessité d’instaurer un dialogue exigeant avec l’Etat, au plus haut niveau, les présidents ont demandé qu’une rencontre avec le chef de l’Etat soit organisée afin d’aborder l’ « ensemble des questions économiques, sociales et institutionnelles qui se posent à chacun de nos territoires, pour le présent et pour l’avenir. »







