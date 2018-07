L'Apoteek renaît de ses cendres

"L'Apoteek est prêt à mettre le feu", déclare un des employés. Un jeu de mots osé mais qui en dit long sur l'atmosphère qui règne dans ce bar restaurant du centre-ville de Saint-Denis.



En effet, l'Apoteek a pris feu en mai dernier suite à un défaut électrique. Après deux mois de fermeture forcée et de travaux intensifs, l'établissement a désormais rouvert ses portes ce mardi 10 juillet à midi.



De quoi réjouir les plus fidèles clients et d'en séduire de nouveaux...