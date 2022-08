A la Une .. L'Antenne Réunionnaise de l'Institut de Victimologie fête ses 20 ans

Depuis 20 ans, l’ARIV accompagne les victimes réunionnaises dans leur reconstruction. Samedi 27 août, l’association a célébré ses 20 bougies avec la création d’un nouveau logo. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 07:21

Le communiqué:



Fondateurs, administrateurs, partenaires, bénévoles et personnel étaient réunis à Saint-Denis. Partage d’expériences, bilan d’un parcours, échanges autour du développement de la victimologie clinique dans notre département. Une matinée conviviale avec des souvenirs, des diaporamas illustrant l’impressionnant développement de cette structure au cours de ces deux décennies.



L’association a été créée en août 2002, à une époque où cette discipline émergeait à peine dans notre environnement sociétal déjà bien conscient des enjeux sanitaires, sociaux, judiciaires et de prévention de ce champ aussi vaste que complexe, exigeant des prises en charge adaptées pour ces personnes victimes, des compétences spécifiques pour faire face à cette problématique et un indispensable travail de réseau.



Soutenue par l’Institut de Victimologie à Paris, pendant toutes ces années l’ARIV a bénéficié de formations, d’apports techniques et de publications lui permettant de créer sa propre identité et ses propres outils. Elle est devenue membre de la Chaire Untwin de l’UNESCO, elle a participé à des missions internationales de recherche et de formation.



Au cours des différentes prises de parole ce jour, l’ARIV a rendu un vibrant hommage au Dr Gérard LOPEZ, décédé en mars dernier. Psychiatre et Fondateur de l’Institut de Victimologie, auteur de nombreux ouvrages, il a été l’un des pionniers de la Victimologie Clinique en France.



En faisant le choix d’une approche clinique et généraliste de la victimologie, depuis 20 ans l’ARIV développe ses actions auprès de toute personne ayant été confrontée aux violences, et ce quel que soit l’origine des événements : la famille, le couple, l’espace urbain, la route, le travail, le numérique, etc.



Agréé Jeunesse et centre de formation et membre de la Coordination française pour l’Éducation à la Non-Violence et à la Paix, l’ARIV a créé une École de Victimologie et une École de la Paix. Elle participe à nombres de séminaires, colloques, conférences, enseignements universitaires, forum, etc. L’ARIV c’est sont aussi des publications sur les pratiques locales (soins aux personnes psychotraumatisées et actions de sensibilisation, notamment) et des regards croisés avec ses homologues dans la zone océan Indien.



Inscrite dans la recherche-action sur le terrain, au plus près des populations, l’ARIV a assuré la mission victimologique qui s’est déployée au Tremblet en 2007 lors de l’éruption volcanique impactant directement les habitants ; laquelle a également donné lieu à une exposition et un ouvrage. Entre 2012 et 2014, l’ARIV a procédé à une étude sur les représentations du phénomène prostitutionnel, les intervenants et les actions dans notre département ; cette mission a donné lieu à de multiples conférences-débat avec ses partenaires et à deux publications.



En cette date anniversaire, l’ARIV a lancé son nouveau logo, fruit d’un travail de conception élaboré avec la nouvelle équipe salariée :





Soutenue par de nombreux financeurs, l’ARIV porte avec ses partenaires le développement de la Justice Restaurative, reçoit le public victimes et auteurs lors de ses permanences d’accueil, travaille en réseau avec les autres associations, les organisations et les institutions.



