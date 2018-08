L'Amour est dans le pré: Découvrez les premières images de la 13e saison, le Réunionnais Raoul sera de la partie

Les premières images de la 13e saison de l'Amour est dans le pré, ont été diffusées ce 1er août 2018 par M6 dans un trailer de présentation. L'occasion de découvrir Raoul, un éleveur de brebis et de taurillons de 36 ans vivant à La Réunion, premier agriculteur ultramarin de l'histoire de l'émission. Comme rapporté par le site Voici.fr , Raoul "a eu plusieurs vies avant de devenir agriculteur puisqu'il a été cuisinier à Londres et orfèvre dans le sud de la France". Il attend d'une femme qu'elle soit "cool, sociale et indépendante".