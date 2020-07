A la Une .. L'Allocation de rentrée scolaire sera versée le 4 août aux familles réunionnaises

L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), destinée aux enfants scolarisés de 6 à 18 ans, est attribuée sous conditions de ressources aux familles les plus modestes. Cette année, elle sera versée le 4 août 2020. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 09:36 | Lu 482 fois

L'ARS sera versée cette année 2020 à chaque famille réunionnaise pour les enfants scolarisés nés entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus, ainsi que pour les plus jeunes enfants déjà inscrit en CP. Les conditions d'attributions sont les suivantes concernant les plafonds de ressources :



- Pour 1 enfant : 25 093 €

- Pour 2 enfants : 30 884 €

- Pour 3 enfants : 36 675 €

- Chaque enfant en plus 5 791 €



Les montants alloués pour la rentrée 2020 sont de :



- 369,95 € pour les enfants de 6 à 10 ans,

- 390,35 € pour les enfants de 11 à 14 ans,

- 403,88 € pour les enfants de 15 à 18 ans.



Pour cette rentrée 2020, le premier ministre a annoncé une "revalorisation exceptionnelle" de 100 euros, dont les montant précités ne tiennent pas compte. La CAF est dans l'attente de directive lui permettant d'annoncer les nouveaux montants alloués tenant compte de la revalorisation.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité