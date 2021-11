A la Une . L’Allemagne va légaliser le cannabis

​Près de deux mois après les élections législatives, le futur gouvernement germanique, constitué d'une coalition des Verts, des libéraux et des sociaux-démocrates, avec à sa tête Olaf Scholz, a présenté ce mercredi son contrat de coalition. Celui-ci annonce la légalisation du cannabis en Allemagne. Par NP - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 08:57

Après 16 années à la tête de la première puissance économique européenne, Angela Merkel a tiré sa révérence lors des dernières élections fédérales allemandes du 26 septembre dernier. Son parti n’a obtenu que 24,1% des voix, soit 8,9 % de moins qu’en 2017. Pour obtenir la majorité Budenstag (assemblée parlementaire d’Allemagne), une coalition formée de trois partis : les Verts (14,75 %), les libéraux (24,1%) et du SPD (25,74%), a vu le jour. Une première depuis 60 ans.



L’une des premières mesures phares de ce nouveau gouvernement porte sur la légalisation du cannabis. L’Allemagne dispose aujourd'hui d’une législation moins restrictive que d'autres pays européens comme la France ou le Luxembourg. Dans certaines villes, il est toléré de détenir quelques grammes pour une consommation personnelle, et le cannabis thérapeutique est autorisé depuis 2017. Le pays souhaite aller plus loin dans cette démarche.



Les Verts et le Parti libéral-démocrate ont milité pour faire adopter par le futur gouvernement une proposition de légalisation du cannabis.



“Nous introduisons la distribution contrôlée de cannabis aux adultes à des fins de consommation dans des magasins agréés”, annonce le contrat de coalition, présenté ce mercredi à Berlin.



Cette décision vise à contrôler la qualité de la marchandise, et à "empêcher la transmission de substances contaminées et garantir la protection de la jeunesse”, indique le document. L’impact social de la mesure devra être examiné 4 ans après son entrée en vigueur.



Autres mesures qui s’annoncent : la sortie du charbon d’ici 2030 au lieu de 2038, l’abaissement de la majorité électorale à 16 ans et un retour à la rigueur budgétaire dès 2023. Olaf Scholz, le futur chancelier, succèdera début décembre à Angela Merkel.