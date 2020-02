L’Allemagne sous le choc après une double fusillade

Au lendemain du drame qui a frappé la ville de Hanau, située à 20km de Francfort, les enquêteurs commencent à tisser le macabre scénario de cette nuit tragique. Vers 22h, un individu se rend dans un bar à chicha de la ville et tire plusieurs coups de feu, faisant un blessé grave à l'intérieur. Selon les médias locaux, 3 personnes ont été tuées devant ce bar.



Puis le ou les auteurs ont quitté le premier site en voiture pour se rendre à un second bar à chicha sur la Kurt-Schumacher Platz. À peine arrivé sur les lieux, le tireur a vidé son chargeur sur les clients présents dans la zone fumeur, tuant directement 5 personnes, tous d’origine kurde. Ce matin, une 9e victime a succombé à ses blessures à l’hôpital.



Dans la nuit, la police a retrouvé la trace du principal suspect et s’est rendue à son domicile. Là, le tireur supposé a été découvert mort à côté d’un autre corps sans vie. Ce dernier n’a pas encore été identifié. La police a également mis la main sur la voiture du suspect qui contenait munitions et chargeurs.



La peur du terrorisme d’extrême droite



Si l’Allemagne a connu des attentats terroristes djihadistes, c’est surtout la mouvance d’extrême-droite qui inquiète les autorités. En juin dernier, Walter Lübcke, un élu allemand pro-migrants, membre du parti de la chancelière Angela Merkel, a été assassiné chez lui. Le principal suspect aurait des liens avec la mouvance néo-nazi. En novembre, dans la ville de Halle, un extrémiste négationniste avait tué 2 personnes après une tentative d’attaque armée ratée contre une synagogue.



Vendredi dernier, c’est 12 membres d’un groupuscule d’extrême droite qui ont été interpellés dans le cadre d’une enquête anti-terroriste. Ils sont suspectés d’avoir préparé des attentats contre des mosquées à la manière de l’attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande.