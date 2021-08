A la Une . L'Allemagne impose une quarantaine aux voyageurs venant d'Outre-mer

Les voyageurs en provenance du Sud de la France et d'Outre-mer souhaitant se rendre en Allemagne devront se soumettre à une quarantaine dans le pays. Par N.P - Publié le Samedi 7 Août 2021 à 07:23

A partir de dimanche, l'Allemagne va imposer une quarantaine aux voyageurs non immunisés provenant de trois régions du sud de la France (Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse), ainsi qu'aux voyageurs en provenance des territoires et départements français d'outre mer, ces zones étant considérées comme à "haut risque" de contamination.



Les voyageurs concernés devront respecter cette mesure d'isolement à moins qu'ils ne disposent d'un pass sanitaire prouvant qu'ils ont été vaccinés deux fois ou qu'ils sont considérés comme guéris. La durée d'isolement est fixée à 10 jours mais pourra être ramenée à cinq jours sur présentation d'un test négatif.