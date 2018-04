A la Une ... L'Allemagne augmente le salaire de ses fonctionnaires de 3,2%, puis de 3,1% et enfin de 1,1%

Les salariés de la fonction publique allemands verront ces prochaines années leurs émoluments revalorisés, en trois étapes. C’est cependant moins que ce que demandaient les principaux syndicats.



Au terme d’une semaine de petites "grèves d’avertissement", à coups de débrayage de quelques heures dans l’ensemble des secteurs publics, les syndicats allemands ont fini par arracher un accord à l’Etat dans la nuit de mardi à mercredi.



Les employés de la fonction publique vont ainsi voir leurs salaires revalorisés en trois étapes, jusqu'en 2020.



Les 2,3 millions de travailleurs des aéroports, gares, hôpitaux, services de ramassage des ordures ou crèches par exemple verront leurs revenus augmenter de 3,2% rétroactivement au 1er mars 2018, puis d'environ 3,1% au 1er avril 2019 et enfin quelque 1,1% au 1er mars 2020.



Les syndicats mettaient en avant la bonne santé de l'économie et l'excédent budgétaire record de 38,4 milliards d'euros en 2017 en Allemagne.



En France, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a confirmé que le Smic "augmentera d’un peu plus de 30 euros à la fin de l’année" 2018. Depuis le 1er janvier, la revalorisation légale du Smic horaire brut a progressé de 1,24 %. Le salaire minimum est passé de 9,76 euros brut à 9,88 euros bruts l’heure, soit une hausse de 12 centimes.



