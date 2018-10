A la Une .. L'Alizé Plage dans le viseur du Collectif de défense du DPM

Après les paillotes sur la plage de l’Hermitage, le Collectif de défense du DPM s’intéresse à la plage de Saint-Pierre. Alerté via sa page Facebook par des usagers émus de voir transats, parasols et petites tables installés sur le sable en face de l’Hotel-Restaurant l’Alizé Plage, le collectif s’interroge quant aux autorisations accordées à l'Alizé Plage "pour s'étendre sur la plage ?" Nous avons voulu vérifier ces zones de doute sur la légalité de la disposition des transats.



Une convention du 8 décembre 2008 lie effectivement le restaurateur à la mairie de Saint-Pierre. La collectivité bénéficie d’une concession sur les 50 pas géométriques appartenant au domaine public de l’Etat "pour gestion, exploitation et entretien depuis le 28 août 2008". Dans ce cadre, l’Alizé Plage, implantée depuis 1995 après avoir réalisé 7 chambres d’hôtel, renoue avec son activité de plagiste depuis quelques mois.



La convention qui court sur 12 ans pour un loyer mensuel de 2 125 euros permet notamment à l’entreprise l’installation "d’équipements démontables et transportables". La convention ne précise pas la surface concédée à la "location de sièges de plage, parasols, cabines". En revanche, il est clairement stipulé que "l'occupant doit exercer ses activités dans le respect du principe de l’usage libre et gratuit des plages".



Pour le Collectif de défense du DPM, "ce dossier mérite une attention particulière mais d'ores et déjà nous pouvons confirmer que dans le cadre du décret plage, de la loi sur le littoral, de l'ordonnance du 19 avril 2017, le renouvellement de l'AOT en décembre 2020 sera très compliqué ...voire impossible".



L’Association Citoyenne de St-Pierre veille au grain depuis quelques années déjà. Dans un courrier transmis aux autorités en décembre 2017, l’ACSP avait demandé "l’arrêt de la privatisation de la plage et la résiliation de la convention". En vain. PB Lu 570 fois





