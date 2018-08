Avec un léger retard, l’Airbus A380 est arrivé à Roland Garros ce samedi pour son premier vol commercial. Pour le plus grand plaisir des amateurs d’aéronautique, l’appareil d’Hifly sera à l’aéroport jusqu’à dimanche soir.



L'avion a été affrété par Air Austral pour combler un manque d’appareils, un des ses Boeing 787 subissant l’examen de ses moteurs.



Il s’agit de la première des huit rotations prévues par la compagnie aérienne jusqu'au 9 septembre.



Des travaux de mise aux normes et un rallongement de la piste ont été effectués pour accueillir l'appareil.



471 passagers peuvent être transportés, sur deux étages. Douze sièges en première classe avec des lits doubles, 60 en classe affaires sur le pont supérieur, et 311 sièges en économie sur les deux ponts.



Pour ceux qui souhaitent le photographier, l’impressionnant aéronef sera garé sur le tarmac et sera visible depuis la nouvelle terrasse située à l’étage.