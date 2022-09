A la Une . L'Airbus A220 entre La Réunion et Chennai fait demi-tour

Le vol UU737 de la compagnie Air Austral a décollé à 11h00 ce vendredi en direction de Chennai en Inde. Mais au-dessus de l'océan Indien, l'appareil a fait demi-tour direction Gillot. La compagnie donne les raisons de ce retour. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 17:51

Un avion de ligne à destination de l’aéroport de Chennai en Inde a dû faire demi-tour ce vendredi matin alors qu'il était au large de La Réunion et à l'Est de l'île Maurice. Il s’agissait d’un Airbus A220-300 d’Air Austral.



La compagnie indique qu’il n’y a pas eu de défaillance sur l'appareil mais qu'un signal s'est déclenché en vol, ce qui a contraint les pilotes à prendre la décision de rebrousser chemin vers La Réunion pour des vérifications.

​Il est arrivé le même scénario il y a peu de temps pour le vol UU611 opérant entre La Réunion et Antananarivo. L'Airbus était quasiment en approche des côtes de la Grande Ile lorsqu'il a dû regagner la base de Gillot.



"L’A220, comme tous les avions nouvelle génération, est doté d’un nombre considérable de capteurs qui permettent d'améliorer sa stabilité et de suivre le vol. Vu le nombre de capteurs, il y a un nombre considérable d'informations qui sont communiquées en vol afin d'analyser tous les changements de comportement du système, qui pourraient à terme se transformer en panne. Lorsqu'une alarme se déclenche en vol, on préfère faire une vérification physique dans certains cas. C’est ce qui s’est passé sur le vol UU737”, explique la compagnie régionale.



Le retour vers La Réunion est très souvent privilégié



Lorsque la décision est prise d'atterrir pour vérifier la raison du déclenchement d'un signal en vol, la compagnie analyse s’il est judicieux de revenir à La Réunion ou de poursuivre vers le pays de destination. Et c'est évidemment le premier choix qui est souvent privilégié puisque c'est évidemment à Gillot où elle dispose d’un stock de pièces et des mécaniciens qui peuvent, dans le cas d’une panne, réparer assez rapidement l’appareil alors que dans un autre pays, cela peut impliquer “le risque que l’avion reste plus longtemps au sol pour réparation, ce qui ralentit les passagers et entraîne des modifications du programme des vols”, précise la compagnie.



Concernant ce vol UU737 d'aujourd'hui, le diagnostic mené par les équipes de mécaniciens et en lien avec les instructions du constructeur Airbus, n’a pas révélé de problème technique. L’A220 a pu redécoller direction de Chennai cette après-midi à 16h30, pour une arrivée à 00:10 (heure Réunion) ce samedi en Inde.