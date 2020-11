A la Une . L'Aide Exceptionnelle de Solidarité est versée par la CAF à partir de ce 27 novembre

Le versement de cette aide intervient à partir d'aujourd'hui et sera automatique sur le compte des allocataires de la CAF.

Le 14 octobre 2020, le Président de la République annonçait le versement d’une nouvelle Aide Exceptionnelle de Solidarité (AES) à destination des familles et personnes les plus modestes ainsi qu'aux jeunes de moins de 25 ans.



Cette aide commence à être versée à partir de ce vendredi 27 novembre comme prévu et pour y prétendre, il faut répondre à un certain nombre de critères que la CAF de La Réunion rappelait il y a une dizaine de jours :



• Les foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou du revenu de solidarité (RSO) et les bénéficiaires de certaines aides versées par Pôle emploi (allocation de solidarité spécifique (ASS)), prime forfaitaire pour reprise d’activité ou allocation équivalent retraite), percevront une aide de 150 euros , à laquelle s’ajoutent 100 euros supplémentaires par enfant à charge ;



• Les familles avec enfant(s) bénéficiaires d’une aide au logement (Alf) bénéficieront d’une aide de 100 euros par enfant à charge ;



• Les jeunes de moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants) qui perçoivent une aide au logement bénéficieront d’une aide de 150 euros .



Cette aide devrait concerner à La Réunion environ 141 000 foyers et 159 000 enfants pour un montant de près de 33 millions d’euros.





