Mayotte L’Aïd el-fitr célébré ce mardi à Mayotte

Comme à La Réunion, la communauté musulmane fête en ce mardi la fin du Ramadan. L’Aïd el-fitr sera aujourd'hui l'occasion pour les familles et amis de se retrouver et de partager un repas de fête. Cette journée de l'Aïd, débutée dans la prière, a pu commencer à la mosquée mais également exceptionnellement dans d'autres lieux plus vastes. Par NP - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 09:43

Afin de permettre à tous de prier, certaines communes ont choisi d'aménager des terrains de football. Sous des tentes les fidèles ont pu venir déposer leurs tapis et ainsi entamer cette journée de l'Aïd. En ce jour férié, les Mahorais vont pouvoir se retrouver et fêter la fin du Ramadan 2022.