A la Une .. L'Aïd el-Kebir au coeur d'une famille musulmane réunionnaise

Tout le monde prononce les mots "Eid Moubarak" pour souhaiter bonne fête à la communauté musulmane. En effet, deux mois et dix jours après la fin du ramadan, les musulmans célèbrent la fête de l'Aïd el-Kebir. Une des plus grandes fêtes de l'islam, cette fête commémore le sacrifice d'Abraham.



"Il faut que l'homme, quand il fait le sacrifice, ait dans l'esprit que ça aurait pu être un être humain, si Dieu n'avait pas autorisé à ce que ce soit un mouton ou un autre animal et comme Dieu ne veut pas de sacrifice humain, il lui a donné un animal à immoler en lui disant c'est ça votre épreuve c'est pas votre fils", nous explique Johny Moussa.



Quasiment toutes les familles musulmanes réalisent un sacrifice d'animal pour cette seconde fête de l'Aïd. Le sacrifice du boeuf est un véritable moment religieux. C'est pourquoi certaines femmes se couvrent la tête avec un voile pour l'occasion.



Selon la tradition également, les familles ont trois jours pour sacrifier un animal pour l'Aïd. Pour l'heure, en ce mercredi 22 août, déjà une trentaine de boeufs ont été sacrifiés à Saint-Denis. Nous avons pu notamment assister au début de cette célébration auprès de la famille Moussa.



Après la prière du matin, les personnes de la famille et les proches se retrouvent à table pour prendre une collation avant de visiter l'ensemble des membres de la familles. "A midi, ils se retrouvent autour de la table pour manger le repas traditionnel, en fonction de l'importance de la famille, ça peut aller jusqu'à une centaine de personnes quelque fois", confie Johny Moussa. Pour la famille Moussa, ce sera donc un délicieux brianni, façon réunionnaise.

Ce n'est pas nécessairement un boeuf, cela peut être n'importe quel animal du moment qu'il soit poilu. "Plus il y a des poils, plus il y a des bienfaits", souligne Johny Moussa. "Des mâles de préférence, à plus de deux ans âge, qui ne possèdent aucune infirmité, qui a toutes ses dents, ses cornes, bien portant", précise-t-il.



Plus d'une dizaine d'hommes, tous bénévoles, sont nécessaires pour maîtriser cette bête de plus d'une tonne. Une fois la bête à terre, elle est proprement égorgée. Selon Dieu, le sang est impure, c'est pourquoi la bête est toujours immolée avec la tête en direction de La Mecque. "On égorge mais on ne guillotine pas car on respecte la bête", confie Johny Moussa.



Le boeuf est ensuite dépouillé et dépecé, pour ensuite être distribué. "Un tiers de la bête est destiné au propriétaire pour partager avec sa famille, un autre tiers de la bête est distribué à ses amis et le troisième tiers c'est pour donner aux pauvres. (...) On a un côté sentimental à l'animal que l'on va sacrifier", explique Johny Moussa.



Les carcasses des bêtes sont entreposées jusqu'au passage de l'association VEMD, Volontaires d'Entraide Musulmane Dionysiens, qui récupère les os et les restes pour les jeter dans les bacs mis à disposition par la CINOR. L'association VEMD a pour but de simplifier la vie des musulmans pour qu'ils puissent se consacrer pleinement au moment religieux qu'ils sont en train de vivre. Charline Bakowski Lu 351 fois





Dans la même rubrique : < > Football: Thierry Henry a donné son accord pour entrainer Bordeaux Maurice: Des pêcheurs capturent un requin-tigre femelle avec 35 petits dans son ventre