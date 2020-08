Société L’Aïd El-Kebir débute ce samedi à La Réunion

Les musulmans de l’île célèbrent l’Aïd El-Kebir ce samedi 1er août. Jusqu’à lundi, les fidèles vont commémorer « la grande fête », l’une des plus grandes célébrations de l’Islam. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 1 Août 2020 à 08:52 | Lu 1341 fois

Durant 3 jours, les Musulmans de La Réunion vont célébrer l’Aïd El-Kebir (la grande fête). Appelée également Aïd El-Aldha (la fête du sacrifice), elle glorifie la foi d’Ibrahim (Abraham) prêt à sacrifier son fils à la demande de Dieu. Retenant sa main au dernier moment, Dieu le remercia de son obéissance et lui permit de sacrifier un mouton à la place.



Les Musulmans sacrifient généralement un mouton qu’ils partageront en guise de fraternité, notamment pour les plus démunis. L’Aïd El-Kebir symbolise le partage et la fraternité.





Publicité Publicité