L’Agriculture Réunionnaise vous tend les bras

La 50ème édition du Salon International de l’Agriculture aura lieu le 22 février prochain.





A cette occasion les exposants réunionnais qui se rendront au Village Réunion se sont réunis, aujourd’hui, au Palais de la Source afin de présenter leurs produits lors d’une conférence de presse. Serge Hoareau, Vice-Président à l’agriculture du Département, Stéphane Fouassin, Président de l’IRT et Frédéric Vienne, Président de la Chambre d’Agriculture de La Réunion ont rappelé les opportunités qu’offre le SIA en terme de rayonnement des territoires et des terroirs.



Mise en place depuis 3 ans, à l’initiative du Département de La Réunion, Le Village Réunion a ainsi vocation d’être un lieu de valorisation de notre île, de nos produits, et de l’humain. Sur 600m2, éleveurs, producteurs, artisans ou encore industriels vont offrir aux yeux du monde l’image d’un territoire d’exception et ainsi démontrer au monde entier le savoir-faire et la qualité de leurs produits.



Avec plus de 633 000 visiteurs, 49 pays, 1400 éleveurs, 4000 animaux, 12000 produits des Régions de France, le Salon International de l’Agriculture constitue une véritable vitrine de ce que l’agriculture mondiale possède de meilleur.