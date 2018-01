L’Agence Film Réunion promeut la beauté de l’île à Paris

Afin d’attirer de nouvelles productions sur l’île, l’Agence Film Réunion participe à des salons en hexagone et à l’international.



Les 22 et 23 janvier 2018, c’est à la Grande Halle de la Villette lors de la 8ème édition du Salon des Tournages que l’AFR présente les décors de La Réunion et la politique d’accueil des tournages de la Région.



Le Président de l’AFR est optimiste quant à l’efficacité de cette action. Il a d’ailleurs déclaré : "Le stand de l’AFR ne désemplit pas. Les producteurs à la recherche de décors naturels posent de nombreuses questions sur les conditions de tournage à La Réunion et sur les aides incitatives. En plein hiver parisien, je peux vous dire que nous rayonnons !"