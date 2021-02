A la Une .. L'Afrique du Sud suspend les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca car pas assez efficace

Le ministre de la Santé sud-africain a annoncé ce soir que son pays suspendait la campagne de vaccination à base du vaccin AstraZeneca après la publication d'une étude affirmant que le vaccin britannique offre une "protection limitée contre les formes modérées de la maladie dues au variant sud-africain, chez les jeunes adultes".



La campagne devait démarrer dans les prochains jours avec un million de vaccins développés par Oxford et AstraZeneca et produits en Inde et elle attendait une autre livraison de 500.000 doses dans le courant du mois.



Cette étude a été réalisée par l'université du Witwatersrand à Johannesburg mais n'a pas encore été examinée par d'autres scientifiques.



Selon les premiers résultats, ce vaccin est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du virus. Aucun résultat n'est encore disponible sur son efficacité contre les formes graves.



L'Afrique du Sud est le pays africain le plus impacté par le virus avec plus d'1,5 millions de cas et plus de 46.000 décès.



Le pays devrait recevoir dans les quatre prochaines semaines des vaccins Johnson&Johnson et Pfizer. Des discussions avec d'autres laboratoires sont également en cours, notamment avec Moderna et le fabricant du vaccin russe Spoutnik V.



Les 1,5 millions de vaccins d'Astrazeneca obtenus par l'Afrique du Sud, qui seront périmés en avril, seront conservés jusqu'à ce que les scientifiques donnent des indications claires sur leur utilisation.



