L'Aéroport Roland Garros prêt pour une forte affluence dans les prochains jours

En un mois, la croissance atteint 11,7% pour les passagers locaux, commençant ou terminant leur voyage à La Réunion. Le trafic augmente sur toutes les destinations notamment sur l’axe métropole-Réunion. En revanche, le trafic de transit baisse de 23,9% "en lien avec la diminution des opérations de Corsair dans l’océan Indien".



Le fret est également en progression par rapport à l’année dernière ( + 32,9% de tonnage traités). Rapporté sur l’année, le nombre de passagers est cependant en baisse(-0,1%), "impacté en début d’année par les conséquences de la crise sociale ainsi que par la réduction des opérations, puis la disparition à partir du mois d’octobre de la compagnie XL Airways".



Le trafic régional est en hausse de 2,3%, malgré la stagnation du nombre de passagers entre Saint- Denis et l’île Maurice et la baisse de 0,8% enregistrée sur Mayotte. Hausse du trafic également entre La Réunion et les aéroports malgaches, l’Afrique du Sud, les Seychelles Bangkok et Chennai. Le trafic de marchandises est en légère progression (+0,2%) depuis le début de l’année, la croissance des tonnages débarqués (+0,3%) compensant le recul (-0,1%) des exportations.



De nouvelles règles pour le transport des fruits dans les bagages personnels



Pour ce mois de décembre, à l’image de l’année dernière, l’activité est au rendez-vous et devrait franchir la barre des 2,4 millions de passagers. Environ 10 000 passagers ont été accueillis le samedi 21 décembre, un nombre équivalent est attendu le samedi 28. Les matinées du vendredi 27 décembre, du vendredi 3 et du samedi 4 janvier 2020 s’annoncent également chargées, au départ comme à l’arrivée, tout comme l’après-midi du 9 janvier. "L’aéroport Roland Garros invite les passagers à se présenter tôt à l’enregistrement (3 heures avant le décollage pour les vols long-courriers) et à veiller à ne laisser aucun bagage sans surveillance dans l’aérogare, ni à ses abords."



