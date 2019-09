L’Aéroport Roland Garros et l'IRT renforcent leur partenariat

A la Une ... L’Aéroport Roland Garros et l'IRT renforcent leur partenariat

La Société Aéroportuaire et Île de La Réunion Tourisme (IRT) ont signé ce mardi 24 septembre 2019 une convention visant à renforcer leur partenariat. Premier et dernier contact des touristes avec l’île, l’aéroport Roland Garros contribue à la perception globale de la destination. Il est également un acteur majeur de la connectivité aérienne de l’île. A ce double titre, des relations étroites ont été tissées avec l’instance de promotion de la destination Réunion sur les marchés extérieurs, l’IRT.



La nouvelle convention de partenariat s’inscrit dans la continuité des précédentes et comporte trois axes principaux: une stratégie commune de développement et de diversification de la desserte aérienne de La Réunion, de promotion de la destination à l’aéroport et sur les marchés cibles, et d’attractivité concernant l’accueil touristique aéroportuaire.



Sur chacun de ces axes, les signataires prennent des engagements réciproques. Dans l’objectif de développer la desserte de l’île, l’aéroport Roland Garros continuera ainsi à mettre en œuvre des mesures incitatives à l’attention des compagnies aériennes déjà présentes et de celles susceptibles d’ouvrir une ligne La Réunion, dans le respect le plus strict des règles concurrentielles.



La Société Aéroportuaire et Île de la Réunion Tourisme échangent leurs données, mènent des études et agissent conjointement auprès des compagnies aériennes, des professionnels du tourisme et des aéroports ciblés, notamment au départ de pays européens autres que la France métropolitaine, mais aussi sur les continents asiatiques et africains.



Promotion conjointe de La Réunion



L’aéroport Roland Garros et l’IRT souhaitent, de la même manière, mener des actions conjointes de promotion de la destination Réunion à l’extérieur (salons, missions de prospection, éductours...). L’IRT intègrera l’aéroport à la programmation de ses actions et opérations de promotion sur les marchés cibles. Des actions de promotion de La Réunion au sein de l’aéroport seront également définies et cofinancées par les deux partenaires.



La Société Aéroportuaire et Île de la Réunion Tourisme veulent faire du passage à l’aéroport Roland Garros une étape marquante de l’expérience touristique à La Réunion. En lien étroit avec la Fédération Réunionnaise de Tourisme, L’IRT conseillera l’aéroport dans la définition de prestations et services répondant aux attentes des clientèles étrangères et l’accompagnera dans la promotion du tourisme expérientiel sur les parcours des passagers au sein de l’aérogare.



Les deux partenaires identifieront les espaces de promotion les plus adaptés sur ces parcours. Illustration concrète de ce partenariat, la déclinaison des visuels de l’artiste

Clavé, fruit du travail collaboratif de l’IRT et l’ensemble des instances touristiques locales, qui se découvre sur les murs de la galerie haute de la salle Arrivée à l’Aéroport Roland Garros.



La Société Aéroportuaire s'engage également aux côtés de l'IRT dans l'organisation d'accueils événementiels à l'aéroport, contribuant à valoriser l'image de la destination.





