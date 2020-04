L’Adir ouvre son site à un tuto "masques" pour tous

L’Adir ouvre son site internet www.adir.re à une application pour les professionnels et les particuliers de fabrication de masques de protection Covid-19. Un tutoriel de 3 minutes en créole réalisé avec l’aimable participation de Marie-Alice Sinaman est proposé en même temps que tous les conseils de fabrication : guide, patron modèle Afnor, tissus, découpe, couture et montage.



Depuis le début de la crise du Covid-19, l'Adir collabore avec les services de la préfecture, pour remonter les informations sur les problèmes qui se posent aux entreprises industrielles et à la production locale d’outils de protection. L’association a collaboré sur les sujets de la production de solution hydro-alcoolique, de visières et de masques, mais aussi sur la problématique du fret maritime, de l'engorgement du port, du fret aérien…



La nécessité de maintenir et de redémarrer le plus d’activités économiques possible ainsi que la perspective du déconfinement « grand public », imposent de disposer de masques d’une qualité adaptée aux différents usages dans les meilleurs délais.



De nombreuses initiatives pour produire des masques sont prises actuellement tant par des professionnels, des associations, des collectivités que par des particuliers.



L’association est en lien direct avec le Comité Stratégique de la Filière Mode et Luxe qui, avec l’IFTH (institut français du textile et de l’habilement) et d’autres partenaires, coordonne le programme de fabrication à grande échelle de masques en tissu au niveau national (« savoir-faire ensemble ».



De façon à contribuer à cette mobilisation pour une importante fabrication locale de masques à usage non sanitaire, l’Adir propose de mettre à disposition de tous les publics locaux, au travers du site www.adir.re, le maximum d’informations sur la fabrication des masques en tissu que ce soit en vue d’une homologation (catégorie 1 ou catégorie 2) ou non.