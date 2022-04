A la Une .. L’Académie des Oscars bannit Will Smith

​L’Académie des Oscars a décidé d’interdire à l’acteur oscarisé de participer et même d’assister à toute cérémonie organisée par les Oscars pendant dix ans. Par LG - Publié le Samedi 9 Avril 2022 à 06:58

"M. Smith ne sera pas autorisé à assister à un quelconque événement ou programme de l’Académie, en personne ou virtuellement", qu’il s’agisse ou non des Oscars, et avec effet immédiat", écrit le conseil d’administration de l’Académie des arts et sciences du cinéma qui s’est réuni ce vendredi.



L’Académie des Oscars a décidé d’interdire Will Smith de toute cérémonie ou événement qu’elle organisera pendant une durée de dix ans, à titre de sanction pour la gifle assénée à l’humoriste et présentateur Chris Rock durant la soirée de gala fin mars. L’Académie ne lui a cependant pas retiré l’Oscar du meilleur acteur reçu pour le film « La Méthode Williams ».



C’est une plaisanterie de mauvais goût de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, qui avait déclenché l’esclandre alors qu’elle est atteinte d’alopécie. Will Smith était soudainement monté sur scène et avait giflé Chris Rock sous l’œil médusé des célébrités et des millions de téléspectateurs. Une fois revenu à son fauteuil, l’acteur de 53 ans avait hurlé : "Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !"



Après l’incident, Will Smith avait présenté ses excuses publiques à Chris Rock et au public des Oscars 2022.

