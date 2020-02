L'Académie de La Réunion rend hommage à Alain-Marcel Vauthier

Alain-Marcel Vauthier qui présidait l’Académie de l’île de La Réunion depuis 2010 s’est éteint hier soir au terme d’une longue maladie qu’il a combattue avec énergie et détermination jusqu’à l’ultime moment. L’Académie de l’île de La Réunion est orpheline, elle perd un de ses plus grands et prestigieux ambassadeurs. Rien de ce qui concernait son île n’était indifférent à Alain-Marcel Vauthier : sa culture, son patrimoine, son économie, son développement.



Alain-Marcel Vauthier était membre titulaire de notre institution savante depuis 1983. C’est en 2010, alors que l’Académie connaît une situation difficile aggravée par l’indisponibilité d’Yves Drouhet, son président en titre, que Monseigneur Aubry, membre de notre institution, et plusieurs autres de ses collègues, vont solliciter Alain-Marcel Vauthier et le convaincre de postuler à la présidence de l’Académie. Alain-Marcel Vauthier est alors Conservateur territorial des Bibliothèques, directeur de la Bibliothèque Départementale. Il est très engagé dans le développement du réseau lecture à La Réunion et la professionnalisation de ses divers acteurs dont il est le représentant au sein des instances nationales et internationales des Bibliothèques. A ces activités professionnelles importantes, et prenantes, consacrées à la diffusion et à la promotion de la lecture, viennent s’ajouter les nombreux autres engagements citoyens d’Alain-Marcel Vauthier au service de son île, de son développement et de son rayonnement.



Hésitant devant les multiples responsabilités et fonctions qui sont les siennes, Alain-Marcel Vauthier va finalement se laisser convaincre par ses amis et collègues académiciens. Elu président de l’Académie de l’île de La Réunion le 4 octobre 2010, Alain-Marcel Vauthier va mettre au service de notre institution sa formidable énergie, sa détermination, son bienveillant leadership, son fabuleux carnet d’adresses, sa grande connaissance de la culture réunionnaise et son érudition afin de la faire renouer avec les missions présidant à sa fondation. C’est ainsi qu’en moins de trois ans en mobilisant les Académiciens, en développant des partenariats, en recherchant des moyens, et en mutualisant les énergies, Alain-Marcel Vauthier va réussir à relancer l’Académie de l'Ile de La Réunion.



C’est une Académie dont le fonctionnement est redéfini, faisant place à la délégation et au travail d’équipe, dont la composition est renouvelée, ouverte à l’ensemble du champ scientifique et culturel, dont la stratégie est repensée, avec comme priorité la décentralisation, et dont le programme d’activités est reconstruit, dans une élaboration partagée, que nous lègue Alain-Marcel Vauthier. La relance du Bulletin de l’Académie, qui n’était plus paru depuis 1988, pour les manifestations du centenaire en 2013, vient témoigner de tout le travail entrepris sous sa présidence pour rendre à notre Institution toute sa visibilité.



Le 5 février dernier, Alain-Marcel Vauthier avait décidé de ne pas se représenter à la présidence de notre Institution. Celle-ci, réunie en assemblée Générale, lui a décerné à l’unanimité le titre de Président d’Honneur, distinction dont il a été le premier bénéficiaire dans l’histoire plus que centenaire de l’Institution.



L’Académie de l’île de La Réunion, perd en Alain-Marcel Vauthier, un de ses plus grands présidents. Jusqu’à ses dernières heures, il n’a eu de cesse de se préoccuper de son développement et d’œuvrer à son enracinement dans l’Histoire de notre île.