Communiqué L’ASFA et Kanal Austral collaborent pour promouvoir l’inclusion sociale

Par Zinfos974 - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 16:37

Sainte-Marie, le lundi 16 janvier 2023 - Une émission culinaire transgénérationnelle pour lutter contre l’exclusion sociale, tel était l’objectif visé par l’Association Saint-François d’Assise (l’ASFA). En effet, cette dernière, en collaboration avec la chaîne Kanal Austral TV, a organisé le tournage de cet événement inclusif regroupant 16 personnes issues de divers établissements spécialisés de l’ASFA, jeudi dernier au Studio Bassin la Boue à Sainte-Suzanne.



Présentée par Jean-Claude Coindin, cette émission a notamment permis de réunir plusieurs générations autour du patrimoine gastronomique réunionnais afin de transmettre l’héritage culturel tout en promouvant l’inclusion sociale en faveur des personnes présentant un handicap. Provenant d’établissements spécialisés tels que l’Institut Médico-Éducatif Henri-Vergoz (IME), le Centre d’Éducation Motrice (CEM), la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) ou encore la Plateforme de Services (PFS), les bénéficiaires de l’ASFA ont ainsi pu développer leurs compétences sociales en côtoyant des personnes âgées le temps d’une demi-journée.



Pour cause, les participants ont dû établir un menu et choisir leurs ingrédients en fonction de la recette, du budget et des disponibilités en magasin. Dans un deuxième temps, ils ont suivi les instructions et respecté les proportions ainsi que le temps de cuisson en cuisinant en équipe. Finalement, les bénéficiaires se sont également exprimés en public et face à une caméra, acquérant de ce fait des compétences qu’ils pourront éventuellement transférer dans leurs vies sociales et professionnelles.



Commentant ce projet fédérateur, Léonie Coindin, Aide Médico-Psychologique à l’Institut Médico- Éducatif, a fait ressortir que « ce genre d’initiative inclusive permet de normaliser la représentation des personnes en situation de handicap tout en créant des liens intergénérationnels ». Du côté de la Résidence Retraite Médicalisée (RRM), Gérard Chow Yuck Kai a confirmé l’importance de cet événement : « Nos personnes âgées se retrouvent souvent isolées du reste de la société, comme c’est le cas pour les personnes en situation de handicap. Cette émission culinaire est une façon de lutter contre l’exclusion sociale en apportant un peu de bonheur dans les cœurs des participants ».