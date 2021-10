Sport L'ASA Réunion félicite Maxime Dupuy, 3e de la Coupe de France des Rallyes

Les Réunionnais Maxime Dupuy et Zakaria Omarjee ont réalisé une performance exceptionnelle à bord de leur Citroën C2. Ils montent sur le podium de la finale de la Coupe de France des Rallyes à Châteauroux. L'Association sportive automobile de La Réunion salue cet exploit dans un communiqué : Par NP - Publié le Lundi 18 Octobre 2021 à 09:41

C’est une magnifique performance que l’équipage réunionnais licencié à l’ASA Réunion a signé le week-end passé à Chateauroux à l’occasion de la Finale de Coupe de France des Rallyes. Rendez-vous annuel des meilleurs pilotes amateurs venant de chaque ligue régionale, cette Finale avait pour cadre cette année la région Centre Val de Loire. Pas moins de 202 équipages avaient fait acte de candidature et Maxime Dupuy copiloté par Zakaria Omarjee étaient les seuls représentants de la Réunion cette année;



C’est sur une Citroën C3 engagée en R5 (Rally2) que Max avait jeté son dévolu. "Nous avons fait le choix de monter notre propre structure d’assistance", expliquait le pilote. "Je préfère avoir la main sur tous les aspects et nous avons la présence d’un ingénieur à nos côtés, pour le reste on a choisit de ne pas faire appel à une grosse structure. Pas besoin d’un motor home ou tout le tralala. Du moment que la voiture est à ma main, c’est le principal", s’amusait Maxime. "L’essentiel reste qu’on est entouré des bonnes personnes: 2 tentes, une petite table et ça ira..."



Estampillé du numéro 28, l’équipage de la Réunion ne faisait pas partie des favoris compte tenu du nombre de R5 équivalentes et de pilotes disposant d’une expérience importante sur ce type de voiture. Maxime concédait d’ailleurs au départ: "C’est la première fois que je roule sur cette voiture. Nos essais se sont bien passés et l’osmose est parfaite avec Zak. Le parcours de 120km est très rapide et nous n’avons jamais roulé sur ce type de routes. Nous ne connaissons pas du tout la région en course. Objectivement, terminer dans le top10 serait une belle perf."



Lors de l’épreuve prologue servant à classer les équipages selon leur niveau de performance les licenciés ASA Réunion réalisaient un magnifique 8e chrono leur permettant de partir dans le groupe de tête dans des conditions de roulage équivalentes aux pilotes de pointe. Malgré l’annulation du premier chrono de course de 8km600 , la première étape était constituée de deux courtes spéciales de 7km25 puis une super spéciale de 1km93. Un sixième temps scratch puis un 5e ex-aequo permettaient aux réunionnais de pointer P6 ex-aequo à moins de 10 secondes du leader au soir.



Le lendemain s’annonçait copieux et décisif avec une boucle de trois chronos à parcourir deux fois dont un long chrono de 28km200. C’est dans ce long tracé que Maxime et Zak lâchaient la cavalerie en signant le troisième chrono permettant au duo de revenir P4 au terme de la première boucle. Au départ de l’ultime chrono, Maxime et Zak conservaient cette place à 8s9 de Kevin Bochatay (Skoda Fabia Rally2) au pied du podium. Juste derrière la menace Leandri était bien présente à seulement 5s2. En tête de course la lutte était pour le moins serrée entre Stéphane Lefebvre et Denis Millet, séparés de 1s7 pour la gain des lauriers. Jetant toutes leurs forces dans le dernier chrono de 11km65 les 5 hommes forts allaient donc en découdre pour se départager. Denis Millet partait à la faute et laissait échapper la victoire au profit de Stéphane Lebvre, Les suivants de Millet gagnaient donc une place au général et Kevin Bochatay terminait P2 devant nos représentants sur le podium qui avaient parfaitement résisté face à Leandri.



"Tout était au top", déclarait Maxime sur le podium. "Les organisateurs avec un road book parfait, mon assistance qui sont avant tout des amis au top, des parents au top, tout était top. C’est seulement mon troisième rallye en métropole et c’est la première fois pour Zak." Avec ce résultat inespéré pour l’équipage lui-même, Zak boucle son premier rallye dans l’hexagone avec un podium et une voix quasi éteinte: «Max m’a beaucoup fait crier dans la voiture.» s’amusait-il sur le podium d’arrivée. "C’était génial, vraiment magique".



Maxime Dupuy et Zakaria Omarjee signent donc un splendide podium historique à l’arrivée de cette Finale de Coupe des France des Rallyes. Leur club d’origine ASARéunion et plus largement la Réunion saluent cet exploit sur la scène nationale.