Sport Réunion L'AS Nancy ne veut plus de Fabrice Abriel... Le 1er juillet dernier, on apprenait que le Réunionnais du FC Lorient, Fabrice Abriel, intéressait les dirigeants du club lorrain de Nancy. Malgré la récente visite des installations de l'équipe de Ligue 1 entraînée par Pablo Correa, les instances dirigeantes du club, le président Rousselot en tête, ont fait savoir dans un article de l'Equipe qu'ils laissaient tomber cette offre de transfert en raison du silence du Réunionnais.

Aucune possibilité n'était écartée pour Fabrice Abriel, le milieu de terrain défensif du FC Lorient, concernant un éventuel transfert en direction de Nancy. On sait désormais que ce transfert n'interviendra pas après les déclarations du président de l'AS Nancy, Jacques Rousselot, dans l'Equipe.



Après l'avoir rencontré le joueur réunionnais le 29 juin dernier dans le cadre d'une visite des installations et différentes structures du club lorrain, Jacques Rousselot " a décidé de fermer définitivement le dossier Fabrice Abriel ". C'est en effet le silence du milieu de terrain qui aurait motivé l'abandon d'un possible transfert de la Bretagne à la Lorraine.



Face au silence du Lorientais, l'entraîneur, Pablo Correa a décidé de porter ses choix sur d'autres joueurs dans le but de renforcer son groupe malgré une offre de 3 millions d'euros : "il m'a rencontré ainsi que Nicolas Holveck, le directeur général et Pablo Correa, on lui a fait une belle proposition de contrat et on a formulé une offre proche de 3 millions d'euros avec les bonus à Lorient, mais il n'y pas eu de réponse de sa part. (...). Dans le foot, ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais à mon avis, il va rester à Lorient." a indiqué Jacques Rousselot.

Ludovic Robert





