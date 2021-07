La grande Une L'ARS vous demande votre avis sur la vaccination

L’ARS La Réunion, en lien avec le Ministère des Solidarités et de la Santé, lance une consultation citoyenne sur la vaccination contre la Covid-19 jusqu’au 19 août 2021. Ce questionnaire rapide et anonyme vise à recueillir les points de vue des Réunionnais et comprendre leurs attentes et réticences sur la campagne de vaccination. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 16:55





Contexte et objectif de la consultation citoyenne



Le niveau de couverture vaccinale contre la Covid-19 à La Réunion est de 26 % de la population (au 19 juillet), soit un taux deux fois inférieur au niveau national. Ce taux, très insuffisant, fait craindre une accélération de l’épidémie, dans un contexte de diffusion des variants notamment le , Delta - très contagieux.



Hors, pour atteindre une immunité collective, il nous faut arriver à 80% de la population vaccinée. Il est nécessaire de comprendre les attentes des Réunionnais vis-à-vis de la vaccination. C’est pourquoi une consultation citoyenne est lancée par l’ARS, en lien avec le Ministère des Solidarités et de la Santé du 22 juillet au 19 août. C’est l’occasion pour la population de s’exprimer, faire entendre sa voix et donner son avis.



Cette enquête anonyme s’adresse à tous les Réunionnais de 18 ans et plus, quel que soit leur opinion à l’égard de la vaccination. La restitution des résultats de l’enquête est prévue fin août 2021.



Une consultation par internet et par téléphone



L’enquête prend la forme d’un questionnaire rapide d’une dizaine de questions et est accessible :

· sur internet : sur le site dédié

(accessible sur ordinateur ou sur smartphone avec les navigateurs Chrome, Mozilla, Safari de préférence)

ou sur le site de l’ARS La Réunion : Toutes les personnes de plus de 18 ans résidant à La Réunion sont concernées et peuvent répondre au questionnaire par internet, ou lors d’une enquête téléphonique.Le niveau de couverture vaccinale contre la Covid-19 à La Réunion est de 26 % de la population (au 19 juillet), soit un taux deux fois inférieur au niveau national. Ce taux, très insuffisant, fait craindre une accélération de l’épidémie, dans un contexte de diffusion des variants notamment le , Delta - très contagieux.Hors, pour atteindre une immunité collective, il nous faut arriver à 80% de la population vaccinée. Il est nécessaire de comprendre les attentes des Réunionnais vis-à-vis de la vaccination. C’est pourquoi une consultation citoyenne est lancée par l’ARS, en lien avec le Ministère des Solidarités et de la Santé du 22 juillet au 19 août. C’est l’occasion pour la population de s’exprimer, faire entendre sa voix et donner son avis.Cette enquête anonyme s’adresse à tous les Réunionnais de 18 ans et plus, quel que soit leur opinion à l’égard de la vaccination. La restitution des résultats de l’enquête est prévue fin août 2021.L’enquête prend la forme d’un questionnaire rapide d’une dizaine de questions et est accessible :· sur internet : sur le site dédié https://ministeres-sociaux.typeform.com/to/hj9ExGsi (accessible sur ordinateur ou sur smartphone avec les navigateurs Chrome, Mozilla, Safari de préférence)ou sur le site de l’ARS La Réunion : www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-consultation-citoyenne-sur-la-vaccination-

exprimez-vous-jusquau-19-aout-2021





Publicité Publicité