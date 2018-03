L’ARS relance la prévention contre la leptospirose

Aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, l’ARS a présenté ses mesures de prévention pour la lutte contre la leptospirose. Avec l’arrivée de l’été austral, période à haut risque d’infection, l’agence régionale de santé et ses partenaires ont développé de nouveaux outils de communications pour sensibiliser la population.



Au cours des 11 premiers mois de l’année 2013, 59 personnes ont été contaminées par la leptospirose et quatre décès ont été enregistrés. La plupart des cas sont des malades qui souffrent de pathologies lourdes, mais certains sont jeunes ou bien portant.



Pour lutter efficacement contre les risques de contamination, l’ARS préconise de respecter les mesures d’hygiène et de limiter le risque d’exposition aux bactéries.



L’agence insiste sur la gravité de la maladie qui peut très rapidement, en l’absence de traitement, être mortelle. Il est donc nécessaire de consulter un médecin dès suspicion de transmission de la bactérie. L’examen de dépistage n’est pas remboursé en médecine de ville mais est pris en charge en milieu hospitalier.



L’ARS a conçu des supports spécifiques pour sensibiliser les populations les plus à risque : les jardiniers amateurs, éleveurs "la kour" et amateurs de loisirs en eau douce. Des flyers et affiches pédagogiques et un guide d’accompagnement qui serviront lors d’actions de proximité avec la population avec comme slogan: "Pas de quartiers pour les rats !".