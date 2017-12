L'ARS met en garde: Attention, ne tombez pas!

L’ARS OI (Agence régionale de santé) met en garde : attention aux chutes du haut d’un toit ou d’un arbre. Environ 250 personnes sont reçues aux urgences suite à ce genre d’accidents chaque année, selon une enquête permanente de la Cire Océan Indien sur les accidents de la vie courante.



L’ARS rappelle que lors de la saison des mangues et letchis, quelques précautions sont à prendre. Parmi les 250 accidents : 170 personnes ayant chuté d’un arbre contre 80 d’un toit. Et les chutes d’arbres d’adultes surviennent surtout entre novembre et février.



Il est donc prudent d’utiliser un attrape-fruit, vérifier si l’arbre et le sol sont secs, faire attention aux nids de guêpes, porter des chaussures fermées, immobiliser l’échelle grâce à une tierce personne.



Sur les toits, ne pas monter en cas de pluie récente, utiliser un harnais ou des cordes et également porter des chaussures fermées et immobiliser l’échelle.