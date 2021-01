L’ARS lance sa campagne "comment bien s’isoler!"

Le communiqué de l'ARS:



Le nombre de cas de Covid-19 est actuellement en baisse à La Réunion. Néanmoins, nous devons poursuivre au quotidien notre vigilance pour éviter une reprise de l’épidémie. Lorsqu’on est diagnostiqué positif Covid-19 ou qu’on est identifié « personne contact » suite à un contact avec une personne contaminée, il est important de s’isoler à son domicile pour protéger sa famille et son entourage.



Objectifs de la campagne "Comment bien s’isoler !"



Il est important pour les personnes positives à la Covid-19 et les "personnes contact" de s’isoler pendant 7 jours afin de ne pas diffuser le virus dans l’île. Les autres personnes du foyer doivent strictement respecter les gestes barrières au sein du domicile.



La campagne "Comment bien s’isoler !" vise à transmettre à la population de précieux conseils et astuces pour s’isoler, pour protéger ses proches et son entourage.