L'ARS explique pourquoi les pique-niques sont aussi dangereux que les bars et boîtes

"Le message qui est donné est de limiter le plus possible les rassemblements collectifs au moment des repas", explique Martine Ladoucette qui rappelle qu'il faut aussi respecter les distances sociales lors de ces moments conviviaux, même au travail.



Elle revient sur l'interdiction des pique-niques et concède : "On peut considérer qu'on est moins exposés au risque en plein air que lorsqu'on est confinés."



Pique-niques interdits à cause du non-respect des gestes



Elle ajoute : "Mais si le pique-nique en plein air signifie un grand nombre de personnes touche-touche, qui ne respectent plus le minimum de distance physique qui est absolument indispensable pour la prise des repas, eh bien, on est de nouveau dans une situation à risque !"



"Le pique-nique, c'est aussi le déplacement en voiture où beaucoup de personnes vont se retrouver dans une voiture sans nécessairement porter le masque. C'est une prise de risque supplémentaire", rappelle Martine Ladoucette.



Respecter la distance sociale



"La cohérence est de souligner que les prises de repas en collectif, dès lors qu'on ne respecte pas la distance minimale, sont toujours un facteur de risque important", conclut-elle.