Mayotte L’ARS de Mayotte se prépare pour la variole du singe

Afin d’anticiper l’arrivée de la maladie dans le département, l’Agence régionale de Santé de Mayotte renforce sa vigilance. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 10:13





Sur



Le centre hospitalier de Mayotte (CHM) a établi un circuit de prise en charge des patients. Un contact-tracing sera assuré par l’ARS pour identifier les cas contact des personnes infectées. Un suivi rapproché est prévu pour les contacts à risques.



Seul le médecin régulateur du centre 15 en lien avec les infectiologues du CHM est en mesure de retenir l’indication d’un prélèvement PCR. Les prélèvements doivent être analysés dans les laboratoires des établissements de Santé de Référence soit, pour Mayotte, le CHU Nord à la Réunion. Les patients seront informés par téléphone.



Un vaccin antivariolique de troisième génération sera administré aux contacts à risques. Les doses seront rapidement positionnées pour une mise à disposition immédiate. Les premières commandes sont en cours d'acheminement. Depuis plusieurs jours, la variole du singe inquiète depuis que les premiers cas confirmés en France sont arrivés. De quoi déclencher une veille sanitaire de toutes les ARS du pays. Mayotte ne fait pas exception à la règle.

Sur son site internet , l'ARS de Mayotte rappelle à la population les symptômes de la maladie et présente son dispositif en cas d'arrivée du virus sur son sol. Tous les médecins de l'île ont été informés des mesures de surveillance sanitaire et de diagnostic. Ils sont invités à isoler le patient atteint. Les associations ont également été informées.



