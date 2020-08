La grande Une L'ARS confirme le décès d'un patient réunionnais. 70 cas Covid supplémentaires

Un jeune homme est mort du Covid-19 la nuit dernière au CHU de Bellepierre. Il s’agit du deuxième décès d’un patient réunionnais depuis le début de la crise du Coronavirus. Autre chiffre inquiétant à retenir : trois nouveaux patients ont été admis en service de réanimation en l'espace de 24 heures. Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 29 Août 2020 à 17:47 | Lu 3845 fois





Rappelons que la première victime du virus s’est éteinte lundi dernier, 24 août. Ce patient était âgé de 80 ans et présentait des comorbidités, selon les précisions de l’ARS.



Le communiqué :



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer un décès lié à la Covid-19 ce samedi 29 août 2020. Dans le respect de la volonté de la famille, aucune précision supplémentaire ne peut être apportée. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à sa famille.



70 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 sont enregistrés à La Réunion ce samedi 29 août à 15h00, soit un total de 1557 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



A ce jour, on recense 2 nouveaux clusters à Saint-Denis . Au total, 18 clusters sont actuellement actifs.



Parmi les cas annoncés ce jour :

• 46 cas sont classés autochtones.

• 24 cas sont en cours d’investigation.



Sur les cas précédemment annoncés, 23 sont encore en cours d’investigation.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 29 août 2020



1 510 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 31% sont des cas importés. La Réunion déplore un nouveau décès imputable au Covid-19 . Ce deuxième décès est survenu la nuit dernière dans le service de réanimation dédié aux patients Covid du CHU nord.Rappelons que la première victime du virus s’est éteinte lundi dernier, 24 août. Ce patient était âgé de 80 ans et présentait des comorbidités, selon les précisions de l’ARS.La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer un décès lié à la Covid-19 ce samedi 29 août 2020. Dans le respect de la volonté de la famille, aucune précision supplémentaire ne peut être apportée. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à sa famille.de coronavirus COVID-19 sont enregistrés à La Réunion ce samedi 29 août à 15h00, soit un total dedepuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.A ce jour, on recense. Au total, 18 clusters sont actuellement actifs.• 46 cas sont classés autochtones.• 24 cas sont en cours d’investigation.Sur les cas précédemment annoncés, 23 sont encore en cours d’investigation.1 510 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 31% sont des cas importés.









Publicité Publicité