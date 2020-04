Communiqué L'ARIPA "aux côtés des professionnels de la pêche" pendant la crise sanitaire du Covid-19 L’ARIPA apporte son soutien aux professionnels du secteur de la pêche. Le communiqué :

Depuis plus d’un mois de confinement avec la crise sanitaire mondiale, la pêche réunionnaise a fait bloc derrière l’interprofession ARIPA en continuant à approvisionner le marché local en poisson frais. Lassée de voir les professionnels ainsi que les structures de vente mis dos à dos et diffamés, l’ARIPA apporte une nouvelle fois son soutien aux professionnels du secteur, qu’ils soient adhérents ou pas, avec l’objectif de les accompagner jusqu’à la relance post-Covid 19.



Le Port, le 20 avril 2020 – Depuis le 17 mars 2020, les professionnels du secteur de la pêche de La Réunion, des pêcheurs jusqu’aux acteurs de la mise en marché et de la distribution, poursuivent leur mission « essentielle à la Nation » d’approvisionner le marché local en poisson frais de qualité.



Ils sont un peu plus de 80 navires de petite pêche artisanale et une trentaine de navires palangriers, côtiers et hauturiers, à aller en mer chaque jour où les conditions météorologiques le permettent pour apporter du poisson frais aux Réunionnais.



La quasi-totalité des structures de premier achat et de distribution sont à pied d’oeuvre chaque jour pour alimenter les consommateurs aux quatre coins de l’île, y compris dans les zones enclavées.



Une entraide solidaire s’est mise en place depuis le début de la crise au sein de la profession. Les pêcheurs bénéficient de l’appui des structures de vente situées le long du littoral ainsi que des accapareurs pour s’avitailler en glace et permettre l’écoulement de leurs productions. Les usines achètent les poissons sans écoulement des petits pêcheurs et assurent ainsi la régulation des apports sur le marché local en ayant recours à la congélation et à l’exportation quand cela est nécessaire. En bout de chaine, les grossistes s’associent aux grandes et moyennes surfaces pour achalander les étals et les rayons de libre-service pour les consommateurs.



Tous ces acteurs bénéficient également du soutien déterminant de l’interprofession tant pour les démarches administratives que pour celles liées à l’exploitation quotidienne, qu’ils s’agissent de l’avitaillement en glace, en appâts et en carburant pour les pêcheurs ou de l’information des consommateurs par « Pech’book ».



Dernièrement, le président de l’ARIPA est intervenu auprès du président du Conseil régional pour rendre les professionnels de la pêche et l’aquaculture de La Réunion éligibles aux aides du Fonds de solidarité régionale.



Les navires actuellement bloqués à quai le sont pour la plupart du fait de pannes et des retards d’acheminement des pièces de rechange jusqu’à La Réunion. Là aussi, l’interprofession se mobilise avec la Direction de la mer Sud océan Indien pour permettre de débloquer les colis en attente auprès des transitaires et transporteurs « express » à l’attention des acteurs de la pêche réunionnaise.



