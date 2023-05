Communiqué L'AREP rassemble pour ses 60 ans

Ce samedi 13 mai à Saint Pierre, L’AREP fête ses 60 ans. L’occasion pour l’Association Réunionnaise d’Éducation Populaire de dévoiler son nouveau logo, de rassembler les réunionnais autour d’un village d’animations et de découvertes de ses différentes actions pour le territoire, mais aussi de passer des messages forts pour une éducation populaire plus ancrée. Par N.P - Publié le Dimanche 14 Mai 2023 à 09:28

Le communiqué :



Une journée pour comprendre l’éducation populaire Toute l’année L’AREP met en place des ateliers visant à accompagner des femmes et des hommes en dehors des cadres d'apprentissages traditionnels. Elle leur permet de se forger leur propre opinion sur la société et d'agir de manière individuelle et collective sur le monde qui les entoure. Pour rendre les actions de l’AREP concrètes, l’ensemble des ateliers étaient présentés aujourd’hui dans un village place Rotary à Saint Pierre. « Nous avons eu la visite de près de 500 personnes, parfois des familles entières avec plusieurs générations présentes qui ont toutes bénéficié, à un moment de leur vie, de l’accompagnement de l’AREP » se réjouit Yves Zoogones administrateur de l’association. Atelier linguistique, préparation à la mobilité, atelier numérique etc… Autant de découvertes pour les visiteurs du jour, avec pour objectif « d’ouvrir le champs des possibles ». L’AREP est un tremplin pour se réapproprier sa vie, ne plus subir et devenir acteur et bâtisseur de son avenir.



L’éducation populaire : un outil à valoriser, indispensable à la société réunionnaise…

À la Réunion le taux de chômage en 2022 atteint 17,2% (contre 7,3% dans l’hexagone). Le RSA touche, quant à lui, plus de 100.000 foyer couvrant 230.000 habitants, soit plus 1 habitant sur 4. On comprend mieux, dans ce contexte, l’importance de l’éducation populaire. Mais l’éducation populaire, justement, qu’est-ce-que c’est ? Pour répondre à cette question, l’AREP a organisé ce matin une table ronde qui a rassemblé plus de 70 participants. « L’éducation populaire est un outil de promotion humaine et sociale qui traverse les époques en s’ajustant, au fil de l’eau, aux réalités du terrain. » explique Stéphane Nicaise, le président de l’association. « Nous souhaitons aujourd’hui « faire parler » d’éducation populaire car c’est un outil essentiel dans le contexte socio-économique réunionnais. L’AREP travaille à faire évoluer cet outil pour qu’il reste toujours adapté aux réalités de notre époque ».



…appelé à évoluer avec son siècle

Ce qui est sûre c’est que les prochaines modalités d’actions de l’AREP s’inscriront toujours dans sa volonté de proposer au plus grand nombre des parcours collectifs, cohérents et efficaces, adaptés aux spécificités de tout à chacun. L’association continuera d’accompagner chaque personne avec l’ambition qu’elle retrouve confiance en elle-même et se considère comme la première actrice de son développement : apprendre à apprendre. « Cette approche, humaniste, valorisante et à long terme, fait à mon sens œuvre de service public. J’estime qu’il est urgent, à La Réunion en particulier, de rétablir une politique publique d’éducation populaire ambitieuse. Nous y travaillons au quotidien avec nos partenaires publics et privés. » L’objectif ultime reste que l’AREP disparaisse un jour avec les besoins auxquels elle tente de répondre en accompagnant plus de 20 000 Réunionnais chaque année. « C’est en travaillant collectivement avec l’ensemble des acteurs du territoire que nous pourrons atteindre cet objectif. » conclut Stéphane Nicaise.