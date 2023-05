Communiqué L’AREP : 60 ans aux côtés des Réunionnais

En 2022, plus de 20.000 Réunionnais.es ont été accompagnés par L'AREP avec le soutien de ses partenaires. Le samedi 13 mai à Saint-Pierre, l'Association Réunionnaise d'Education Populaire (AREP) célébrera ses 60 ans.

Six décennies à cultiver l’autonomie des personnes et la solidarité collective. L’occasion de mettre en lumière son travail et les valeurs qu’elle partage au quotidien avec et pour les Réunionnais ! Une journée de célébration et d’échanges le 13 mai.



Apprendre à apprendre, s'enrichir mutuellement de nos diversités culturelles et de compétences, travailler dans la proximité sociale, accompagner dans un projet de vie et un projet professionnel, voir en chaque personne une richesse à partager et la mettre en lumière... : depuis déjà 60 ans, ces valeurs continuent à impulser la dynamique des actions menées par l'AREP, et à les inscrire dans des processus collectifs.

Le samedi 13 mai 2023, de 8H à 15H sur la place du Rotary, 15 boulevard Hubert Delisle à Saint-Pierre près du port, l'AREP organise une manifestation pour célébrer ses 60 ans et afficher sa détermination à poursuivre ses missions.



Au programme :

• Des tables-rondes pour échanger

• Des animations pour petits et grands, dont des « jeux lontan » pour rassembler les différentes générations

• Des rencontres autour de leurs actions et leurs valeurs



L’occasion pour les Réunionnais de venir à la rencontre d’une association unique en son genre. « L’AREP est un peu comme un couteau suisse », résume Stéphane Nicaise, son président. Nos champs d’intervention sont aussi divers que complémentaires : lutte contre les exclusions, acquisition des compétences-clés, insertion professionnelle, formation linguistique, économie sociale et solidaire, etc. »



Depuis 60 ans l’AREP grandit et fait grandir. A l’origine, en 1962, l’AREP est née de la volonté du Père de Puybaudet entouré d’une poignée d’agriculteurs de retour de Madagascar. Tous sont animés par la volonté de développer leur pays. Leur idée : fournir à chaque Réunionnais.e les outils indispensables pour accéder à l’autonomie et inscrire son projet de vie personnel dans celui, plus vaste, d’une créolisation harmonieuse.



Au fil des décennies, au gré des évolutions et des bouleversements qu’a connu La Réunion, cette association a sans cesse ajusté ses actions aux besoins prioritaires de la population locale : alphabétisation et planning familial dans les années 60, structuration de la vie associative et syndicale dans les années 70, insertion professionnelle dans les années 80, savoirs de base et intégration des personnes étrangères dans les années 90...



En 2022, près de 20.000 personnes ont été accompagnées par l’association. Son budget de fonctionnement annuel est de 3 millions d’euros. L’AREP s’appuie sur 70 salariés pour accueillir, accompagner, animer et former des publics très divers. L’objectif est le même pour chacun : gagner en confiance et en autonomie, se mobiliser pour concrétiser un projet personnel et collectif.



Des valeurs transmises à travers 4 grands axes d’actions C’est donc une vision moderne de l’éducation populaire que propose l’AREP. Elle se décline sous forme de missions que l’association remplit au quotidien : accueillir, former, accompagner et animer. Sans Domicile Fixe, mères célibataires sans emploi, jeunes en décrochage, résidents étrangers, pour toutes les personnes qui en font la demande ou avec lesquelles un contact est établi en allant-vers, l’AREP déploie son ingénierie.



Depuis 1962 l’AREP se distingue par sa polyvalence et sa capacité à aborder une grande pluralité de thématiques : accueil quotidien à la Boutique solidarité, médiation pour les démarches administratives, accompagnement à la parentalité, ateliers savoirs et savoir-être, compétences numériques, apprentissage du français, préparation à la mobilité etc.



« L’intervention de l’AREP est fondée sur la co-construction. Nous apportons des outils de savoir-faire et de savoir-être pour donner confiance, autonomie, aider dans le projet individuel ou collectif défini ensemble. Nous sommes une épaule sur laquelle s’appuyer pour avancer par soi-même », explique Stéphane Nicaise.



Mais ce qui fait l’ADN de l’association, c’est sa détermination à adapter les dispositifs existants pour les faire adhérer aux valeurs de l’AREP…et jamais l’inverse. « C’est ainsi que l’on co-construit des projets réellement adaptés aux besoins des Réunionnais » explique Stéphane Nicaise. L’association propose en effet aux associations solidaires et aux collectivités des diagnostics, du conseil et une expertise au lancement de projet entrant dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.



Là encore, l’ambition n’est pas de se substituer aux pouvoirs publics, il n’est pas d’assister, mais bien d’accompagner et de faire faire.



« Aujourd’hui, alors que notre 60e anniversaire se profile, les acteurs associatifs se distinguent par leur spécialisation. Pour sa part, l’AREP investit de nombreux champs de la vie sociale pour dessiner un parcours complet avec le bénéficiaire. Cette polyvalence nous fait perdre en visibilité et en lisibilité. Il est par conséquent essentiel de mieux nous faire connaître, à la fois pour ce que nous sommes et pour ce que nous souhaitons mener avec tous nos partenaires, publics et associatifs », conclut Stéphane Nicaise, qui peaufine les derniers préparatifs de la grande fête du 13 mai.