L'APR de Claude Hoarau "pour l’élaboration d’un projet global de développement de notre pays"

Action Populaire de la Réunion, qui a vu un très grand nombre de ses adhérents engagés dans l’action et sur les barrages aux côtés des autres Réunionnais dans une démarche pluraliste qu’il convient de sauvegarder, entend dire ce qui a son sens constitue les réponses que les Réunionnais attendent.



Avant cela, Action Populaire de la Réunion, élève une vigoureuse protestation face aux agressions dont ont été l’objet de la part des forces de l’ordre, les Gilets Jaunes de Saint-Louis, de La Possession, de Saint-André et de Gillot dans l’après-midi et la soirée du 27 Novembre.



Ce choix de détruire par la force les barrages, va accroître la colère et en aucun cas contribuer à la sérénité des débats lors de la visite de Madame La Ministre des Outre-Mers.



S’agissant des mesures attendues, elles concernent pour l’essentiel l’emploi et le pouvoir d’achat.

1- L’emploi



C’est la responsabilité de l’Etat, et ce dernier ne saurait se dérober : Cela suppose des mesures qui favorisent le développement économique pour la perspective, et des mesures immédiates d’aide aux entreprises et de création d’un nombre substantiel de contrats aidés.(au moins au niveau atteint sous la mandature François Hollande), avec un financement de l’Etat de 85 % au moins. APR rappelle qu’elle soutient l’idée que ces contrats soient gérés par Pôle Emploi, et attribués dans leur masse par une commission paritaire.

2- Le Pouvoir d’achat



Les Minimas sociaux, seraient traités de la même manière ; une majoration de 7 % au premier janvier, avec 1 % de plus chaque année pendant 5 ans au moins.



Ces dispositions devraient être introduites dans la loi relative au financement de la sécurité sociale avant le vote définitif de celle-ci.



Pour permettre au tissu économique de supporter une telle mesure, des dispositions nouvelles d’allègement des charges sociales, et d’étalement de la dette des entreprises, telles qu’elles avaient été appliquées dans la LOOM, devraient être votées dans une loi nouvelle à présenter au début 2019.



Un dispositif « emploi aidé secteur privé » pourrait être institué qui rendrait moins lourd pour les entreprises les mesures de majoration salariale.



S’agissant du coût de la vie, APR rappelle que l’Octroi de Mer et la Taxe sur les carburants constituent les deux principales ressources de caractère autonome reconnues aux Réunionnais. Il appartient aux Réunionnais d’en faire bon usage.



Même si de nombreuses denrées de consommation courante sont déjà exonérées d’Octroi de Mer, ces deux taxes pèsent sur le budget des ménages.



APR rappelle que le mécanisme de continuité territoriale qui n’est appliqué à la Réunion que pour le coût des transports aériens et que très partiellement, s’applique en Corse pour ramener les prix au niveau de la métropole.



APR propose qu’une dotation exceptionnelle de continuité territoriale - hors transports aériens - vienne compenser une baisse des taux de l’Octroi de Mer, qui permettrait une baisse des prix sans que soient affectés les budgets auxquels sont destinées les recettes de l’Octroi de Mer.



Une disposition relative au reversement d’un pourcentage des recettes de la Française des Jeux pourrait aussi être appliquées, et recevoir la même destination.



S’agissant du logement, APR suggère le retour aux dispositions qui ont permis au cours des décennies passées à des dizaines de milliers de familles modestes de devenir propriétaire de leur logement après une période maximale de 15 ans.



Il s’agirait aussi de mettre en place un plan ambitieux de construction de 10000 logements par an sur la décennie pour répondre à la demande.

Ce serait deux formidables moyens de relancer la création de l’emploi dans le BTP.



APR entend poursuivre la réflexion sur toutes les propositions qui ont surgi au cours de ces deux dernières semaines qu’elles proviennent des barrages ou des forces politiques.

APR tient, par ailleurs, à déclarer que toutes mesures urgentes qui pourraient êtres prises pour répondre dans l’immédiat aux revendications des barrages n’exonèreront personne du travail pour l’élaboration d’un projet global de développement de notre pays.



En conclusion APR félicite les Réunionnais pour la dignité de leur attitude, sur les barrages, comme dans les voitures. Cette attitude est contributive de la construction de l’unité Réunionnaise.



Pour APR

