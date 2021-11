Communiqué L’AMDR félicite David Lisnard

L’Association des maires du département de La Réunion félicite David Lisnard pour son élection à la tête de l’Association des maires de France. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 08:23

Le communiqué :



Ce mercredi 17 novembre 2021, les maires de France ont voté pour élire le Président de l'AMF qui représentera l'ensemble des communes et EPCI de notre pays.



Après une campagne au cours de laquelle tous les points de vue reflétant la diversité de notre République ont pu s'exprimer, c'est avec une large majorité de 65% que David Lisnard a été élu.



En tant que Président de l'AMDR, je salue la victoire de la démocratie et je présente à David Lisnard mes meilleurs vœux de réussite dans les nouvelles missions qui lui incombent.



Je regrette néanmoins qu'une fois de plus La Réunion n'est toujours pas présente au Bureau de l'AMF, véritable instance dirigeante, et que l'Outre-mer dans sa globalité n'y soit pas suffisamment représentée.



Les communes et EPCI de France ne se résument pas à la seule Hexagone et je souhaite que les nouvelles instances dirigeantes prennent en compte ce paramètre au cours de la prochaine mandature.



Je reste ouvert à travailler avec le nouveau Président de l'AMF pour le bien commun et l'intérêt général.





