L'AMDR demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour Salazie

Le communiqué :



Le samedi 2 et le dimanche 3 avril, entre 600 et 700 mm de précipitations se sont abattues en moins de 24 heures sur la commune de Salazie. Il s'agit d'un événement climatique tout à fait exceptionnel puisqu'en trois jours a été battu le record absolu de pluviométrie à Salazie pour un mois d’avril.



Les conséquences de cet épisode pluvieux de grande ampleur sont catastrophiques pour la commune et ses habitants. Des familles ont dû être relogées, les routes ont été coupées et les écoles sont restées fermées toute la journée du lundi 4 avril. Plus largement, des dégâts sont à déplorer dans de nombreuses habitations et locaux professionnels sur l'ensemble de la commune.



Par ailleurs, déjà fortement éprouvés par le passage des cyclones Batsirai et Emnati, les agriculteurs de Salazie enregistrent à nouveau de lourdes pertes. Celles-ci sont estimées entre 4 et 5 millions d’euros par la commune et les maraîchers ont d'ores et déjà perdu plus de 85% de leur production.



A la vue de cet accablant constat, et en tant que Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion, j'ai tenu à appuyer la démarche de mon collègue Maire de Salazie, Stéphane FOUASSIN, en demandant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune.



J'ai adressé un courrier en ce sens au Ministre des Outre-mer, Sébastien LECORNU, et au préfet de La Réunion, Jacques BILLANT.