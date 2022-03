A la Une . L'AMDR condamne l'acte de vandalisme au domicile du Michel Dennemont

L'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR) condamne l'acte de vandalisme au domicile du Sénateur Michel Dennemont dans la nuit de vendredi à samedi et lui apporte son soutien. Par NP - Publié le Dimanche 27 Mars 2022 à 11:11

Communiqué de l'AMDR :



Le domicile de Michel Dennemont, Sénateur de La Réunion et ancien maire des Avirons, a été la cible d'un acte de vandalisme dans la nuit de vendredi à samedi. En tant que Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR) et au nom des 24 maires de l'île, je condamne fermement ces faits et souhaite apporter tout mon soutien à Michel DENNEMONT et sa famille.



Il s'agit malheureusement d'un nouvel acte malveillant, lâche et indigne visant directement un élu dans sa sphère privée. Cela ne doit jamais être banalisé et doit nous alerter sur la violence dont sont trop souvent victimes les élus de la République.



Une enquête a été ouverte et je souhaite ardemment que toute la lumière soit faite sur cette affaire afin que les coupables soient condamnés et qu’aucun acte de ce type ne reste impuni.



Le portail du sénateur Michel Dennemont tagué du mot "traître" Le domicile de Michel Dennemont, Sénateur de La Réunion et ancien maire des Avirons, a été la cible d'un acte de vandalisme dans la nuit de vendredi à samedi. En tant que Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR) et au nom des 24 maires de l'île, je condamne fermement ces faits et souhaite apporter tout mon soutien à Michel DENNEMONT et sa famille.Il s'agit malheureusement d'un nouvel acte malveillant, lâche et indigne visant directement un élu dans sa sphère privée. Cela ne doit jamais être banalisé et doit nous alerter sur la violence dont sont trop souvent victimes les élus de la République.Une enquête a été ouverte et je souhaite ardemment que toute la lumière soit faite sur cette affaire afin que les coupables soient condamnés et qu’aucun acte de ce type ne reste impuni.