Revenir à la Rubrique CIVIS L'AFD et la CIVIS signent une convention de prêt L’AFD et la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) signent une convention de prêt de financement partiel des budgets de l’intercommunalité ainsi qu’une convention de partenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

une convention de partenariat et une convention de prêt.



L’objectif de ces collaborations est de soutenir et d’accompagner les actions de développement de la CIVIS.



Concernant la convention de prêt, l’AFD octroie un financement de 15,6 M€ à l’intercommunalité. Une première tranche réservée au budget principal contribuera à la mise en œuvre de la stratégie de la CIVIS, articulée autour de quatre axes : améliorer la cohésion sociale, consolider le développement économique de la microrégion Sud, contribuer à la préservation de l’environnement et promouvoir un aménagement plus durable du territoire.



Le financement du budget Eau potable aura pour objectif principal de permettre la réalisation d’investissements requis par les services de l’Etat pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable via la construction d’Unités de Potabilisation (UPEP).



La convention de partenariat fait l’objet d’une subvention de 80 000 € sur fonds du Ministère des Outre-mer. Cette subvention vise à accompagner l’intercommunalité dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territoire et sa mise en œuvre opérationnelle sur 2021-2022.



































A propos de l’Agence française de développement (www.afd.fr) Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. Plateforme française d’aide publique au développement et d’investissement de développement durable, nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer et dans 115 pays, pour les biens communs de l’humanité – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable. Pour un monde en commun. Le Président de la CIVIS, Monsieur Michel FONTAINE et le Directeur du Département des Trois Océans de l’Agence Française de Développement (AFD), Monsieur Charles TROTTMANN, ont signé ce mardi 24 novembre 2020,Concernant la convention de prêt, l’AFD octroie un financement de 15,6 M€ à l’intercommunalité. Une première tranche réservée au budget principal contribuera à la, articulée autour de quatre axes : améliorer la cohésion sociale, consolider le développement économique de la microrégion Sud, contribuer à la préservation de l’environnement et promouvoir un aménagement plus durable du territoire.Leaura pour objectif principal de permettre la réalisation d’investissements requis par les services de l’Etat pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable via la construction d’Unités de Potabilisation (UPEP).La convention de partenariat fait l’objet d’une subvention de 80 000 € sur fonds du Ministère des Outre-mer. Cette subvention vise àet sa mise en œuvre opérationnelle sur 2021-2022.







Dans la même rubrique : < > Note Conseil Communautaire du 16 novembre 2020 Avis de la CIVIS sur le projet RunEVA : Création d’un pôle de valorisation de déchets non dangereux